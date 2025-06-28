سكاي: بوجبا يجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لـ موناكو

السبت، 28 يونيو 2025 - 13:15

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

اجتاز بول بوجبا الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لنادي موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

بول بوجبا

النادي : لاعب حر

موناكو

وأشارت سكاي إلى أن بوجبا قد خضع للفحص الطبي بنجاح تمهيدا للتوقيع مع الفريق لمدة موسمين.

ويقترب اللاعب الذي خاض آخر مباراة له قبل عامين، من العودة إلى الملاعب بقميص موناكو.

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ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من وصول أنسو فاتي لاعب برشلونة لموناكو تمهيدا للانتقال.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لأندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.

وسبق أن كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق "إذا سارت الأمور على ما يرام، ربما يتم الإعلان الرسمي عن تعاقد موناكو مع أنسو فاتي".

بول بوجبا موناكو
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