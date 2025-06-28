خبر في الجول - طلائع الجيش يتوصل لاتفاق لضم كريم يحيى

توصل طلائع الجيش لاتفاق مع كريم يحيى الظهير الأيمن للاتحاد السكندري لضمه في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد يحيى مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن طلائع الجيش اتفق مع اللاعب على ضمه بداية من الموسم المقبل.

صاحب الـ 26 عاما انضم للاتحاد السكندري في بداية الموسم الماضي ومنه انضم لحرس الحدود على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي.

وشارك الظهير الأيمن في 12 مباراة في جميع البطولات مع حرس الحدود والاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي بالمركز الثالث في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 29 نقطة.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن طلائع الجيش قد اتم اتفاقه مع كل من عمرو طارق وخالد عوض لتمديد عقديهما لثلاث مواسم مقبلة.