قبل مواجهة مانشستر سيتي.. آخر تطورات إصابة ثلاثي الهلال

السبت، 28 يونيو 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

كشف نادي الهلال آخر تطورات إصابة 3 من لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

ويلعب الهلال ضد مانشستر سيتي فجر الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

ويواصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني، حيث لم تكتمل جاهزيته حتى الآن.

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فيما غاب مصعب الجوير عن مران الفريق الذي أقيم في مركز تدريبات نادي ناشفيل، بسبب شعوره بآلام في الركبة.

فيما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالله الحمدان تعرضه لإصابة في عضلة الساق الخلفية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الهلال إصابة سالم الدوسري نجم الفريق في العضلة الخلفية وغيابه ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وانتهى مشوار سالم الدوسري في البططولة تنتهي يوم 13 من شهر يوليو المقبل.

ويمثل غياب الدوسري ضربة قوية للجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة سيموني إنزاجي.

وسجل الدوسري الهدف الأول للهلال في شباك باتشوكا ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ16.

كما أصبح جناح الهلال هداف اللاعبين العرب في تاريخ البطولة بواقع 5 أهداف متفوقا على محمد أبو تريكة وحسين الشحات ولكل منهما 4 أهداف.

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