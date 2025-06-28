فوت ميركاتو: فنربخشة يتفق مع النصر على استعارة دوران

توصل نادي فنربخشة لاتفاق مع النصر السعودي لاستعارة لاعبه جون دوران وفقا لموقع فوت ميركاتو.

وأشار الموقع إلى أن النادي التركي يتحرك بناء على رغبة مدربه جوزيه مورينيو الذي طلب دوران بالاسم.

وقدم فنربخشة عرضا كبيرا للتعاقد مع دوران براتب أكبر من الذي يتقاضاه في السعودية وفقا لفوت ميركاتو.

صاحب الـ 21 عاما منفتح على العودة للدوريات الأوروبية بعد فترة قصيرة مع النصر.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد قالت إن دوران قد يخرج على سبيل الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثر على حالته الذهنية واستقراره الفني.

ولعب دوران هذا الموسم مع النصر 13 مباراة في الدوري مسجلا 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وانضم المهاجم الكولومبي إلى النصر قادما من أستون فيلا في انتقالات يناير 2025.

وتكلفت صفقة انضمام دوران إلى النصر 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.