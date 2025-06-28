ميلان يعلن نهاية مشوار جواو فيليكس مع الفريق

أعلن نادي ميلان الإيطالي نهاية مشوار لاعبه البرتغالي جواز فيليكس مع الفريق.

ولعب فيليكس الجزء الثاني من الموسم المنصرم في صفوف ميلان معارا من تشيلسي.

وكتب ميلان عبر حسابه الرسمية على منصة إكس: "شكرا جواو فيليكس" في إشارة إلى رحيل اللاعب عن صفوف الروسونيري.

فيليكس صاحب الـ 25 عاما لعب 21 مباراة مع ميلان وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

وسيعود جواو فيليكس لصفوف تشيلسي الذي يملك عقده، وقد يخرج لتجربة إعارة جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 20 مباراة مع تشيلسي خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.

وتمكن فيليكس من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

ولعب فيليكس في مباريات تشيلسي بواقع 947 دقيقة قبل انتقاله لميلان.