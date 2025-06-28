ميلان يعلن نهاية مشوار جواو فيليكس مع الفريق
السبت، 28 يونيو 2025 - 12:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان الإيطالي نهاية مشوار لاعبه البرتغالي جواز فيليكس مع الفريق.
جواو فيليكس
النادي : ميلان
ولعب فيليكس الجزء الثاني من الموسم المنصرم في صفوف ميلان معارا من تشيلسي.
وكتب ميلان عبر حسابه الرسمية على منصة إكس: "شكرا جواو فيليكس" في إشارة إلى رحيل اللاعب عن صفوف الروسونيري.
All the best for the future, João! 🍀
#SempreMilan pic.twitter.com/M2hKvBNvZY— AC Milan (@acmilan) June 28, 2025
فيليكس صاحب الـ 25 عاما لعب 21 مباراة مع ميلان وسجل 3 أهداف وصنع آخر.
وسيعود جواو فيليكس لصفوف تشيلسي الذي يملك عقده، وقد يخرج لتجربة إعارة جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 20 مباراة مع تشيلسي خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.
وتمكن فيليكس من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين.
ولعب فيليكس في مباريات تشيلسي بواقع 947 دقيقة قبل انتقاله لميلان.