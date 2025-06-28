الرياضية: النصر يعرض على جيسوس 7 ملايين يورو سنويا

السبت، 28 يونيو 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل عرض نادي النصر للتعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال السابق.

ويبحث النصر عن مدرب جديد لخلافة الإيطالي ستيفانو بيولي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي النصر قدم عرضا لجورج جيسوس لتولي تدريبه مقابل 7 ملايين يورو سنويا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن عرض النصر أقل من نصف ما كان جيسوس يتقاضاه مع الهلال خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت التقارير إلى أن النصر ينتظر رد المدرب البرتغالي على العرض المقدم لتولي تدريبه.

وأعلن نادي النصر يوم الأربعاء الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.

ثم أعلن النادي عن تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2027.

وأعلن الهلال إنهاء مهمة جيسوس في اللحظات الأخيرة من الموسم الماضي، والاستعانة بمحمد الشلهوب بشكل مؤقت، قبل التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر السابق في كأس العالم للأندية.

خروج الهلال من دوري أبطال آسيا على يد أهلي جدة كتب السطر الأخير في قصة جيسوس مع الزعيم السعودي.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور النصف النهائي بعد الخسارة 3-1 أمام أهلي جدة.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

جورج جيسوس النصر السعودي
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