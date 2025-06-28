مواعيد مباريات اليوم السبت - بنفيكا ضد تشيلسي.. وبالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية
السبت، 28 يونيو 2025 - 10:52
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات دور الـ16 من منافسات كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.
وتقام اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025 مباراتين ضمن منافسات ثمن النهائي.
ويواجه بوتافوجو البرازيلي، مواطنه بالميراس في أولى مباريت دور الـ16.
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر تطبيق DAZN.
كما يلعب بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.
وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر، وإم بي سي أكشن.. وتطبيق DAZN.
ويعلق على المباراة مدحت شلبي عبر إم بي سي مصر، فيما يعلق محمد حسين على إم بي سي أكشن.
نرشح لكم
قبل مواجهة مانشستر سيتي.. آخر تطورات إصابة ثلاثي الهلال خارج كأس العالم للأندية.. الهلال يعلن تفاصيل ومدة غياب سالم الدوسري يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة سافونا كأس العالم للأندية - الهلال وسيتي ومدريد ويوفي.. إم بي سي مصر 2 تذيع 5 مباريات في دور الـ 16 ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا مدرب الوداد: وقعنا في مجموعة صعبة.. ولم نكن محظوظين رئيس الهلال: تعزيز الصفوف كان هدفنا من التعاقدات.. ولم نقبل الابتزاز مدرب باتشوكا: افتقدنا الحسم أمام الهلال.. وواجهنا ثلاثيا هجوميا خطيرا