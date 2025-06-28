مواعيد مباريات اليوم السبت - بنفيكا ضد تشيلسي.. وبالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية

السبت، 28 يونيو 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

دي ماريا - بنفيكا

تنطلق اليوم مباريات دور الـ16 من منافسات كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025 مباراتين ضمن منافسات ثمن النهائي.

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ويواجه بوتافوجو البرازيلي، مواطنه بالميراس في أولى مباريت دور الـ16.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر تطبيق DAZN.

كما يلعب بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر، وإم بي سي أكشن.. وتطبيق DAZN.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي عبر إم بي سي مصر، فيما يعلق محمد حسين على إم بي سي أكشن.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

كأس العالم للأندية تشيلسي بنفيكا
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