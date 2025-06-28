خارج كأس العالم للأندية.. الهلال يعلن تفاصيل ومدة غياب سالم الدوسري

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة ومدة غياب سالم الدوسري نجم وقائد الفريق.

وتعرض الدوسري للإصابة خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي التي حسمها الهلال 2-0 ضمن ختام دور المجموعات.

وكشف الهلال عبر موقعه الرسمي عن تعرض سالم الدوسري للإصابة في العضلة الخلفية وحاجته لخوض برنامج علاجي من 4 إلى 6 أسابيع.

وبذلك تأكد غياب سالم الدوسري عن باقي منافسات كأس العالم للأندية التي تنتهي يوم 13 يوليو المقبل.

ويستعد الهلال لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء ضمن دور الـ16 من مونديال الأندية.

ويمثل غياب الدوسري ضربة قوية للجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة سيموني إنزاجي.

وسجل الدوسري الهدف الأول للهلال في شباك باتشوكا ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ16.

كما أصبح جناح الهلال هداف اللاعبين العرب في تاريخ البطولة بواقع 5 أهداف متفوقا على محمد أبو تريكة وحسين الشحات ولكل منهما 4 أهداف.