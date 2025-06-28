خارج كأس العالم للأندية.. الهلال يعلن تفاصيل ومدة غياب سالم الدوسري

السبت، 28 يونيو 2025 - 10:38

كتب : محمود حمدي

سالم الدوسري - الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة ومدة غياب سالم الدوسري نجم وقائد الفريق.

وتعرض الدوسري للإصابة خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي التي حسمها الهلال 2-0 ضمن ختام دور المجموعات.

وكشف الهلال عبر موقعه الرسمي عن تعرض سالم الدوسري للإصابة في العضلة الخلفية وحاجته لخوض برنامج علاجي من 4 إلى 6 أسابيع.

وبذلك تأكد غياب سالم الدوسري عن باقي منافسات كأس العالم للأندية التي تنتهي يوم 13 يوليو المقبل.

ويستعد الهلال لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء ضمن دور الـ16 من مونديال الأندية.

ويمثل غياب الدوسري ضربة قوية للجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة سيموني إنزاجي.

وسجل الدوسري الهدف الأول للهلال في شباك باتشوكا ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ16.

كما أصبح جناح الهلال هداف اللاعبين العرب في تاريخ البطولة بواقع 5 أهداف متفوقا على محمد أبو تريكة وحسين الشحات ولكل منهما 4 أهداف.

سالم الدوسري
نرشح لكم
يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة سافونا كأس العالم للأندية - الهلال وسيتي ومدريد ويوفي.. إم بي سي مصر 2 تذيع 5 مباريات في دور الـ 16 ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا مدرب الوداد: وقعنا في مجموعة صعبة.. ولم نكن محظوظين رئيس الهلال: تعزيز الصفوف كان هدفنا من التعاقدات.. ولم نقبل الابتزاز مدرب باتشوكا: افتقدنا الحسم أمام الهلال.. وواجهنا ثلاثيا هجوميا خطيرا إنزاجي: سيكون من الممتع اللعب ضد سيتي مجددا.. وجوارديولا الأفضل في العالم سالم الدوسري: إنزاجي أثار استغرابي منذ اليوم الأول.. ولم نأت للمشاركة فقط
أخر الأخبار
خارج كأس العالم للأندية.. الهلال يعلن تفاصيل ومدة غياب سالم الدوسري 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
سكاي: برينتفورد يرفض العرض الثاني من مانشستر يونايتد لبيع مبيومو 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسبان يتوافدون.. رومانو: كومو يقترب من ضم خيسوس رودريجيز 10 ساعة | ميركاتو
رغم مشاكل القيد.. لاتسيو يعلن استمرار ساري في منصب المدير الفني 10 ساعة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة سافونا 10 ساعة | كأس العالم للأندية
ماركا: أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم باينا 10 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - الهلال وسيتي ومدريد ويوفي.. إم بي سي مصر 2 تذيع 5 مباريات في دور الـ 16 11 ساعة | كأس العالم للأندية
لن ينضم إلى برشلونة.. أيندهوفن يجدد عقد بيريسيتش 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
/articles/508190/خارج-كأس-العالم-للأندية-الهلال-يعلن-تفاصيل-ومدة-غياب-سالم-الدوسري