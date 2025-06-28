الإسبان يتوافدون.. رومانو: كومو يقترب من ضم خيسوس رودريجيز

اقترب نادي كومو من التعاقد مع خيسوس رودريجيز لاعب ريال بيتيس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن كومو توصل لاتفاق مع ريال بيتيس لضم اللاعب الإسباني مقابل 22.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5.5 مليون يورو كمكافآت.

وأفاد رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما سيجري الفحوصات الطبية يوم الاثنين أو الثلاثاء.

ويضم فريق كومو الكثير من اللاعبين الإسبان بالإضافة إلى سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق.

ويتواجد أليكس فالي وألبرتو مورينو وسيرجي روبيرتو وإيفان أزون.

ويعتبر هذه القيمة كبيرة جدا بالنسبة للأندية الإيطالية، خاصة أن كومو صعد إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المنقضي.

وبقى كومو وسط الكبار بعد احتلاله المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

وكان فابريجاس قريبا من الرحيل وتدريب إنتر خلفا لسيموني إنزاجي، لكن تمسك ناديه به واستمر في النهاية.