الإسبان يتوافدون.. رومانو: كومو يقترب من ضم خيسوس رودريجيز

السبت، 28 يونيو 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

خيسوس رودريجيز - ريال بيتيس

اقترب نادي كومو من التعاقد مع خيسوس رودريجيز لاعب ريال بيتيس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن كومو توصل لاتفاق مع ريال بيتيس لضم اللاعب الإسباني مقابل 22.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5.5 مليون يورو كمكافآت.

وأفاد رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما سيجري الفحوصات الطبية يوم الاثنين أو الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
فوتبول إيطاليا: كومو يرغب في ضم ثنائي ميلان مقابل 40 مليون يورو رومانو: كومو في مفاوضات متقدمة مع ألفارو موراتا رومانو: أنتوني رفض عرضا من كومو ويرغب في الاستمرار مع بيتيس بعد بقاء فابريجاس.. تقرير: كومو يضم باتورينا من دينامو زغرب

ويضم فريق كومو الكثير من اللاعبين الإسبان بالإضافة إلى سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق.

ويتواجد أليكس فالي وألبرتو مورينو وسيرجي روبيرتو وإيفان أزون.

ويعتبر هذه القيمة كبيرة جدا بالنسبة للأندية الإيطالية، خاصة أن كومو صعد إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المنقضي.

وبقى كومو وسط الكبار بعد احتلاله المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

وكان فابريجاس قريبا من الرحيل وتدريب إنتر خلفا لسيموني إنزاجي، لكن تمسك ناديه به واستمر في النهاية.

ميركاتو ريال بيتيس كومو خيسوس رودريجيز
نرشح لكم
سكاي: برينتفورد يرفض العرض الثاني من مانشستر يونايتد لبيع مبيومو ماركا: أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم باينا لن ينضم إلى برشلونة.. أيندهوفن يجدد عقد بيريسيتش خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع فاركو لضم ياسين مرعي تمهيدا للعودة لفرنسا؟ لوس أنجلوس يفسخ تعاقد جيرو بالتراضي الكشف عن تفاصيل انتقال فاتي إلى موناكو اقتربت العودة بعد عامين.. بوجبا يقترب من اجتياز الكشف الطبي في موناكو خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والبنك الأهلي بشأن أحمد ربيع
أخر الأخبار
سكاي: برينتفورد يرفض العرض الثاني من مانشستر يونايتد لبيع مبيومو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسبان يتوافدون.. رومانو: كومو يقترب من ضم خيسوس رودريجيز 3 ساعة | ميركاتو
رغم مشاكل القيد.. لاتسيو يعلن استمرار ساري في منصب المدير الفني 3 ساعة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة سافونا 3 ساعة | كأس العالم للأندية
ماركا: أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم باينا 3 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - الهلال وسيتي ومدريد ويوفي.. إم بي سي مصر 2 تذيع 5 مباريات في دور الـ 16 4 ساعة | كأس العالم للأندية
لن ينضم إلى برشلونة.. أيندهوفن يجدد عقد بيريسيتش 4 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع فاركو لضم ياسين مرعي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508188/الإسبان-يتوافدون-رومانو-كومو-يقترب-من-ضم-خيسوس-رودريجيز