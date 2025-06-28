يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة سافونا

أعلن نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة نيكولو سافونا.

نيكولو سافونا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتعرض المدافع الشاب للإصابة خلال لقاء مانشستر سيتي وخرج باكيا قبل نهاية الشوط الأول خلال كأس العالم للأندية.

وأوضح النادي في بيانه إصابة سافونا في أربطة الكاحل وبدأ البرنامج التأهيلي وسيتم تقييم حالته بعد إجراء فحوصات جديدة خلال شهر.

ووفقا للتقارير فإن يوفنتوس سيحاول عدم إجراء جراحة للاعب ويأمل في أن يحل العلاج التحفظي الأمر.

Bollettino medico | Le condizioni di Nicolò Savona — JuventusFC (@juventusfc) June 27, 2025

وسيغيب سافونا عن مباريات يوفنتوس في كأس العالم للأندية.

ويستعد يوفنتوس للقاء ريال مدريد في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وكان سافونا قد جدد تعاقده في منتصف الشهر الجاري حتى 2030 مع البيانكونيري.

وخاض سافونا 40 مباراة في جميع المسابقات بقميص البيانكونيري وسجل هدفين.