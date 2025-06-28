يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة سافونا

السبت، 28 يونيو 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

نيكولو سافونا - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة نيكولو سافونا.

نيكولو سافونا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وتعرض المدافع الشاب للإصابة خلال لقاء مانشستر سيتي وخرج باكيا قبل نهاية الشوط الأول خلال كأس العالم للأندية.

وأوضح النادي في بيانه إصابة سافونا في أربطة الكاحل وبدأ البرنامج التأهيلي وسيتم تقييم حالته بعد إجراء فحوصات جديدة خلال شهر.

أخبار متعلقة:
يوفنتوس يعلن تجديد تعاقد سافونا وكيله: لن يتحكم أي شخص في وياه كالدمية من يوفنتوس ألونسو: هذه الميزة التي نملكها في لاعبي مدريد.. وخسارة يوفنتوس بالخمسة لا تهم مدرب يوفنتوس: مباراة لا نحتاج لمشاهدتها مجددا.. ومانشستر سيتي أنفق الكثير ولكن

ووفقا للتقارير فإن يوفنتوس سيحاول عدم إجراء جراحة للاعب ويأمل في أن يحل العلاج التحفظي الأمر.

وسيغيب سافونا عن مباريات يوفنتوس في كأس العالم للأندية.

ويستعد يوفنتوس للقاء ريال مدريد في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وكان سافونا قد جدد تعاقده في منتصف الشهر الجاري حتى 2030 مع البيانكونيري.

وخاض سافونا 40 مباراة في جميع المسابقات بقميص البيانكونيري وسجل هدفين.

يوفنتوس نيكولو سافونا كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - الهلال وسيتي ومدريد ويوفي.. إم بي سي مصر 2 تذيع 5 مباريات في دور الـ 16 ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا مدرب الوداد: وقعنا في مجموعة صعبة.. ولم نكن محظوظين رئيس الهلال: تعزيز الصفوف كان هدفنا من التعاقدات.. ولم نقبل الابتزاز مدرب باتشوكا: افتقدنا الحسم أمام الهلال.. وواجهنا ثلاثيا هجوميا خطيرا إنزاجي: سيكون من الممتع اللعب ضد سيتي مجددا.. وجوارديولا الأفضل في العالم سالم الدوسري: إنزاجي أثار استغرابي منذ اليوم الأول.. ولم نأت للمشاركة فقط الوحيد الذي عاش.. ماذا قدم العرب في مجموعات كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
سكاي: برينتفورد يرفض العرض الثاني من مانشستر يونايتد لبيع مبيومو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسبان يتوافدون.. رومانو: كومو يقترب من ضم خيسوس رودريجيز 3 ساعة | ميركاتو
رغم مشاكل القيد.. لاتسيو يعلن استمرار ساري في منصب المدير الفني 3 ساعة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة سافونا 3 ساعة | كأس العالم للأندية
ماركا: أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم باينا 3 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - الهلال وسيتي ومدريد ويوفي.. إم بي سي مصر 2 تذيع 5 مباريات في دور الـ 16 4 ساعة | كأس العالم للأندية
لن ينضم إلى برشلونة.. أيندهوفن يجدد عقد بيريسيتش 4 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع فاركو لضم ياسين مرعي 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508186/يوفنتوس-يعلن-تفاصيل-إصابة-سافونا