ماركا: أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم باينا

توصل نادي أتليتكو مدريد إلى اتفاق مع نظيره فياريال للتعاقد مع أليكس باينا لاعب الفريق.

وحسب صحيفة ماركا، فإن أتليتكو مدريد توصل لاتفاق لضم أليكس باينا مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

وتكون اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في أكاديمية فياريال خرج معارا مرة إلى جيرونا في صيف 2021.

ولعب باينا في الموسم المنقضي 33 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 10 أهداف آخرين.

وحسم بوتافوجو تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية رغم الخسارة أمام أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل في الجولة الختامية بأفضلية فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

وكان أتليتكو مدريد أول فريق أوروبي يودع منافسات كأس العالم للأندية بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتأهل كل من باريس سان جيرمان كمركز أول وبوتافوجو كمركز ثاني.