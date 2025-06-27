كأس العالم للأندية - الهلال وسيتي ومدريد ويوفي.. إم بي سي مصر 2 تذيع 5 مباريات في دور الـ 16

أعلنت قناة إم بي سي مصر 2 عن إذاعة 5 مباريات في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم الأندية.

أبرز هذه المباريات ستكون موقعة الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي فجر الثلاثاء، وقمة ريال مدريد ويوفنتوس مساء اليوم ذاته.

وستبدأ القناة بث مباريات دور الـ 16 بمباراة تشيلسي ضد بنفيكا، ثم مباراة إنتر ضد فلومنينيسي.

وتختتم البث بمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري فجر الأربعاء.

يعني ذلك أن القناة ستذيع مباريات دور الـ 16، عدا مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ومباراة بالميراس وبوتافوجو، ومباراة فلامنجو وبايرن ميونيخ.

وتذاع المباريات بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ 16 كالتالي: (المذاعة عبر إم بي سي مصر 2 بالخط العريض)

بالميراس × بوتافوجو - السبت 28 يونيو (7 مساء)

بنفيكا × تشيلسي - السبت 28 يونيو (11 مساء)

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)