لن ينضم إلى برشلونة.. أيندهوفن يجدد عقد بيريسيتش

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

هدف بيريسيتش

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي عن تجديد عقد الكرواتي إيفان بيريسيتش حتى صيف 2027.

وانتهى عقد بريسيتش - 36 عامًا - مع ناديه الهولندي بنهاية موسم 2024-2025.

قبل أيام، ذكر موقع فوت ميركاتو أن بيريسيتش يرغب في الانضمام إلى برشلونة بعدما تحدث معه هانز فليك مدرب البلوجرانا.

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وأوضح التقرير أن فليك مهتم بضم باللاعب وتحدث معه حول انضمامه إلى الفريق الكتالوني.

وأضاف التقرير أن الكرواتي في حيرة من أمره في الوقت الحالي، بين الانتقال إلى برشلونة أو تمديد عقده مع الفريق الهولندي.

وأفادت جريدة ليكيب أن أولمبيك مارسيليا تراجع عن اهتمامه بضم إيفان بيريشيتش.

وفقًا للتقرير كان الكرواتي أحد 3 أسماء في قائمة مارسيليا المختصرة لخلافة لويس هنريكي، الذي انتقل إلى إنتر بشكل دائم في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح التقرير أن مطالب بيريسيتش المالية حالت دون سعي مارسيليا للتعاقد معه، حيث اتجه نحو أهداف أخرى.

وقاد النجم الكرواتي المعتزل دوليا فريقه إيندهوفن للتتويج بالدوري الهولندي في الموسم المنصرم.

وسجل بيريسيتش 16 هدفا وصنع 11 خلال 39 مباراة لعبها بمختلف المسابقات في موسم 2024-2025.

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