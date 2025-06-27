خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع فاركو لضم ياسين مرعي

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 22:46

كتب : عمرو نبيل

ياسين مرعي - فاركو - غزل المحلة

تواصل محمود الخطيب رئيس الأهلي مع عز الدين يشار رئيس فاركو من أجل حسم انتقال ياسين مرعي لصفوف الأهلي في الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي قدّم عرضا بقيمة 30 مليون جنيه لضم المدافع الشاب.

صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

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ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

من هو ياسين مرعي؟

نجل سيد مرعي وكيل اللاعبين.

قضى موسم 2021-22 معارا لصفوف فاركو من الزمالك وانضم نهائيا مقابل 3 ملايين جنيه.

نال مرعي بدايته مع الزمالك في أغسطس 2020 أمام إف سي مصر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وخاضها بالكامل.

وحتى الآن يملك 59 مباراة في الدوري، 2 منهم مع الأبيض و57 مع فاركو بعدما أصبح عنصرا أساسيا في دفاع الفريق.

الأهلي فاركو ياسين مرعي الدوري المصري
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