خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع فاركو لضم ياسين مرعي
الجمعة، 27 يونيو 2025 - 22:46
كتب : عمرو نبيل
تواصل محمود الخطيب رئيس الأهلي مع عز الدين يشار رئيس فاركو من أجل حسم انتقال ياسين مرعي لصفوف الأهلي في الموسم المقبل.
ياسين مرعي
النادي : فاركو
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي قدّم عرضا بقيمة 30 مليون جنيه لضم المدافع الشاب.
صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.
ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.
ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.
ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.
من هو ياسين مرعي؟
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