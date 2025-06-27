خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع فاركو لضم ياسين مرعي

نجل سيد مرعي وكيل اللاعبين.

قضى موسم 2021-22 معارا لصفوف فاركو من الزمالك وانضم نهائيا مقابل 3 ملايين جنيه.

نال مرعي بدايته مع الزمالك في أغسطس 2020 أمام إف سي مصر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وخاضها بالكامل.

وحتى الآن يملك 59 مباراة في الدوري، 2 منهم مع الأبيض و57 مع فاركو بعدما أصبح عنصرا أساسيا في دفاع الفريق.