نادر السيد: أولوية نجلي الانضمام لـ الزمالك ولكن

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

أحمد نادر السيد حارس الزمالك

كشف نادر السيد نجم الزمالك السابق ووالد أحمد نادر السيد حارس مرمى باوك اليوناني أن أولويته هي العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى.

أحمد نادر السيد

النادي : باوك سالونيكي

الزمالك

وقال السيد لقناة دي إم سي: "أولوية أحمد نادر الانضمام للزمالك، لكن الأمر يتوقف على رغبة النادي أيضا".

وأضاف "أحمد نادر يمتلك أكثر من عرض في الدوري المصري لكن لن أكشف عن الأسماء".

أخبار متعلقة:
شيكابالا: عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة ملابس الزمالك.. والمثلوثي قائد "لاعب ترك أثرا".. الزمالك يعلن رحيل حمزة المثلوثي خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والبنك الأهلي بشأن أحمد ربيع وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية

وتابع "باوك أشاد بمستوى أحمد نادر لكن أخبروه بصعوبة لعبه مع الفريق الأول، وأبلغوه بانفتحاهم على رحيله، لكن أحمد نادر طلب من ناديه بتركه يقرر أين سيرحل".

وأنهى حديثه قائلا: "وكيل نجلي برتغالي ويخطط لمستقبله وأنا لا أتدخل في هذا الأمر".

وانتقل نادر إلى باوك قادما من الزمالك في يناير 2024.

أحمد نادر السيد الزمالك باوك الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع فاركو لضم ياسين مرعي ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا شيكابالا: عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة ملابس الزمالك.. والمثلوثي قائد خبر في الجول - فاركو يحدد قيمة بيع عمرو ناصر في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن السوبر المصري 2025 "لاعب ترك أثرا".. الزمالك يعلن رحيل حمزة المثلوثي خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والبنك الأهلي بشأن أحمد ربيع مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لـ وسام.. والرقم المطلوب
أخر الأخبار
سكاي: برينتفورد يرفض العرض الثاني من مانشستر يونايتد لبيع مبيومو 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسبان يتوافدون.. رومانو: كومو يقترب من ضم خيسوس رودريجيز ساعة | ميركاتو
رغم مشاكل القيد.. لاتسيو يعلن استمرار ساري في منصب المدير الفني ساعة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة سافونا ساعة | كأس العالم للأندية
ماركا: أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم باينا ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - الهلال وسيتي ومدريد ويوفي.. إم بي سي مصر 2 تذيع 5 مباريات في دور الـ 16 2 ساعة | كأس العالم للأندية
لن ينضم إلى برشلونة.. أيندهوفن يجدد عقد بيريسيتش 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع فاركو لضم ياسين مرعي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508181/نادر-السيد-أولوية-نجلي-الانضمام-لـ-الزمالك-ولكن