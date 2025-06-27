نادر السيد: أولوية نجلي الانضمام لـ الزمالك ولكن

كشف نادر السيد نجم الزمالك السابق ووالد أحمد نادر السيد حارس مرمى باوك اليوناني أن أولويته هي العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى.

أحمد نادر السيد النادي : باوك سالونيكي الزمالك

وقال السيد لقناة دي إم سي: "أولوية أحمد نادر الانضمام للزمالك، لكن الأمر يتوقف على رغبة النادي أيضا".

وأضاف "أحمد نادر يمتلك أكثر من عرض في الدوري المصري لكن لن أكشف عن الأسماء".

وتابع "باوك أشاد بمستوى أحمد نادر لكن أخبروه بصعوبة لعبه مع الفريق الأول، وأبلغوه بانفتحاهم على رحيله، لكن أحمد نادر طلب من ناديه بتركه يقرر أين سيرحل".

وأنهى حديثه قائلا: "وكيل نجلي برتغالي ويخطط لمستقبله وأنا لا أتدخل في هذا الأمر".

وانتقل نادر إلى باوك قادما من الزمالك في يناير 2024.