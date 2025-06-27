تقرير سعودي: ناقش أمر الراحلين بالفعل.. جيسوس يقترب من تدريب النصر

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن وجود مفاوضات متقدمة بين البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لفريق الهلال، ونادي النصر ليتولى قيادته في الموسم الجديد.

وأعلن نادي النصر يوم الأربعاء الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.

ثم أعلن النادي عن تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2027.

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ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن جيسوس قد ناقش العديد من الملفات الفنية مع مسؤولي النصر، من بينها اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم، وفي مقدمتهم البرتغالي أوتافيو والحارس البرازيلي بينتو.

واعلن الهلال إنهاء مهمة جيسوس في اللحظات الأخيرة من الموسم الماضي، والاستعانة بمحمد الشلهوب بشكل مؤقت، قبل التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر السابق في كأس العالم للأندية.

خروج الهلال من دوري أبطال آسيا على يد أهلي جدة كتب السطر الأخير في قصة جيسوس مع الزعيم السعودي.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور النصف النهائي بعد الخسارة 3-1 أمام أهلي جدة.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

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