القائد مستمر.. بنفيكا يعلن تجديد عقد أوتاميندي

أعلن نادي بنفيكا تجديد عقد نيكولاس أوتاميندي قائد الفريق.

نيكولاس أوتاميندي النادي : بنفيكا بنفيكا

وكشف النادي عن مدة العقد، إذ يمتد لمدة موسم واحد.

ويعد اللاعب الأرجنتيني هو قائد الفريق إذ يتواجد رفقته منذ 2020.

وكان بنفيكا قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 37 عاما قادما من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو.

وتوج أوتاميندي مع بنفيكا ببطولة الدوري والكأس وكأس الدوري.

ويتواجد أوتاميندي مع بنفيكا حاليا في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

وسجل هدفا في البطولة ضد بوكا جونيورز، وتأهل إلى دور الـ16.

ونشر أوتاميندي صورته لحظة احتفاله الصاخب بتسجيل هدف تعادل بنفيكا المتأخر ضد بوكا جونيورز على حسابه الشخصي على إنستجرام.

بعد المباراة سُأل لماذا احتفل بقوة ضد فريق من بلاده فأجاب "الجميع يعلم أنني مشجع لـ ريفر بليت". وأضاف "احتفلت بالهدف مثلما أحتفل كل مرة ضد كل غريم، كان هذا دوري أنا للاحتفال".

يذكر إن أوتاميندي من ناشئي فيليز سارسفيلد ولم يلعب لـ ريفر بليت أبدا.

ويستعد بنفيكا لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في دور الـ16.