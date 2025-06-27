وكيله: إذا كان إسبوسيتو أرجنتينيا أو فرنسيا لكان الجميع يطارده.. ولا توجد رؤية في إيطاليا

انتقد ماريو جيوفريدي وكيل أعمال فرانشيسكو بيو إسبوسيتو لاعب إنتر الرؤية في إيطاليا بسبب عدم الاعتماد على لاعبين صغار السن.

وقال جيوفريدي لكالتشيو ميركاتو: "هناك نقص في الرؤية في إيطاليا، لو كان أرجنتينيا أو فرنسيا لكان الجميع يطارده".

وأضاف "إنتر يؤمن به ولن يبيعه مقابل حتى 25 مليون يورو أو أي مبلغ آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "بيو إسبوسيتو مدد عقده حتى 2030 ويتوقع الجميع أن يراه لاعبا مهما في إنتر".

وتألق اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مع إنتر خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك إسبوسيتو في مباراتين وسجل هدفا وصنع آخر.

وتكون إسبوسيتو في قطاع الناشئين بالنادي وتدرج في الفئات السنية المختلفة.

ولعب إسبوسيتو تحت قيادة كريستيان كيفو في فريق الشباب والآن يدربه المدرب الروماني في الفريق الأول.

ويتواجد في الفريق سيباستيانو إسبوسيتو شقيق فرانشيسكو بيو الأكبر.

وكان بيو إسبوسيتو ثاني هدافي دوري الدرجة الثانية الإيطالي في الموسم المنقضي مع سبيتسيا بتسجيله 17 هدفا.