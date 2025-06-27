كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب

انتصر منتخب مصر على سلوفينيا بنتيجة 33-30 ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ5 حتى الـ8 في بطولة العالم للشباب.

وتستضيف بولندا البطولة خلال الفترة من 18 وحتى 28 يونيو الجاري.

وانتصر منتخب مصر على سلوفينيا رغم تأخره في الشوط الأول بفارق 3 أهداف بنتيجة 17-14.

وتفوق شباب الفراعنة في الشوط الثاني بنتيجة 19-13 وحسموا الانتصار لصالحهم.

وسيلتقي منتخب مصر مع ألمانيا في مباراة تحديد المركز الخامس، بعدما انتصر الأخير على النرويج بنتيجة 33-29.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل في الثالثة والنصف عصرا.

وكان منتخب ألمانيا قد فاز على مصر في الدور الرئيسي بنتيجة 29-25.

وسبق أن حقق منتخب مصر المركز الأول في البطولة عام 1993، وحل ثالثا في مرتين ورابعا في 3 نسخ.

وحقق منتخب مصر للشباب المركز العاشر في النسخة الماضية.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.