ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا

أعلن ريال مدريد إصابة ديفيد ألابا لاعب الفريق خلال التدريبات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ديفيد ألابا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشف النادي إصابة المدافع النمساوي في عضلة باطن القدم اليسرى.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ألابا سيغيب لمدة 3 أسابيع ما ينهي مشواره في كأس العالم للأندية 2025.

وأشار التقرير إلى أن ألابا يواصل التعافي من تمزق الغضروف المفصلي الذي تعرض له في أبريل الماضي، والآن يعاني من انتكاسة جديدة.

Alaba medical report. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 27, 2025

وكشف التقرير إلى أن ألابا تواجد في المعسكر التدريبي في ميامي خلال البطولة لكنه لم يتمكن من التدرب مع الفريق.

وجاءت آخر مباراة خاضها ألابا بقميص ريال مدريد في أبريل الماضي ضد خيتافي وخرج بين شوطي اللقاء.

وسيلتقي ريال مدريد مع يوفنتوس في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بعد تصدر ترتيب المجموعة الثامنة.

صاحب الـ 33 عاما خاض هذا الموسم 14 مباراة بعدد دقائق 599 فقط مع ريال مدريد.

وإجمالا منذ انتقاله للملكي خاض 116 مباراة سجل 5 وصنع 9 وحقق 10 ألقاب.