ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد إصابة ديفيد ألابا لاعب الفريق خلال التدريبات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ديفيد ألابا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكشف النادي إصابة المدافع النمساوي في عضلة باطن القدم اليسرى.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ألابا سيغيب لمدة 3 أسابيع ما ينهي مشواره في كأس العالم للأندية 2025.

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وأشار التقرير إلى أن ألابا يواصل التعافي من تمزق الغضروف المفصلي الذي تعرض له في أبريل الماضي، والآن يعاني من انتكاسة جديدة.

وكشف التقرير إلى أن ألابا تواجد في المعسكر التدريبي في ميامي خلال البطولة لكنه لم يتمكن من التدرب مع الفريق.

وجاءت آخر مباراة خاضها ألابا بقميص ريال مدريد في أبريل الماضي ضد خيتافي وخرج بين شوطي اللقاء.

وسيلتقي ريال مدريد مع يوفنتوس في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بعد تصدر ترتيب المجموعة الثامنة.

صاحب الـ 33 عاما خاض هذا الموسم 14 مباراة بعدد دقائق 599 فقط مع ريال مدريد.

وإجمالا منذ انتقاله للملكي خاض 116 مباراة سجل 5 وصنع 9 وحقق 10 ألقاب.

ريال مدريد ديفيد ألابا
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