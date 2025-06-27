شيكابالا: عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة ملابس الزمالك.. والمثلوثي قائد

مدح شيكابالا لاعب الزمالك الثنائي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي بعد اعتزال ورحيل الثاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شيكابالا عبر حسابه على فيسبوك: "أشكر جماهير الزمالك التي حضرت مباراتنا ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر وما فعلوه من أجل محمد عبد الشافي".

وأضاف "عبد الشافي لم يعلم من قبل أن جماهير الزمالك تحبه لهذه الدرجة، عبد الشافي راسلني وشكرني لأنني جعلته يذهب للجماهير لأنه شعر بالحب والتقدير، بالنسبة لي عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة تغيير ملابس الزمالك، كان يستاهل المزيد".

وأكمل "كل الشكر لجماهير الزمالك لأنهم جعلوه يشعر بقيمته وهو يعتزل كرة القدم، إذا تحدثت عن عبد الشافي لمدة مليون عام فلن أستطيع أن أوفي له حقه، فهو ضحى بالكثير للزمالك وفعل الكثير من أجله، لم يرتكب أي مشكلة من قبل أو اشتكى".

وتابع "كلاعبين نشكر عبد الشافي لتواجده معنا كقائد حتى لو الناس لا تعلم ما تفعله، لكن نحن نعرف ما قدمته لنا، غرفة تغيير الملابس ستفقد الكثير باعتزالك".

وواصل "حمزة المثلولي منذ اليوم الأول له داخل الزمالك وحتى اليوم الأخير يعمل فقط ولم يفتعل أي مشكلة وكان بالفعل قائد من قادة الفريق، شعرنا مباشرة أنه واحد منا".

وأكمل "جماهير الزمالك دائما تقدر من يخلص، ربما بداية المثلوثي لم تكن جيدة لانضمامه بعد فترة كبيرة من عدم لعبه، لكن أصبح يقدر من قبل الجمهور بعد وقت قليل، أشكره والغرفة ستخسر كثيرا بدونه مثل عبد الشافي".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر رابطة جماهير الزمالك في الإمارات لإقامة حفل للمثلوثي بعد تواجده هناك، جمهور الزمالك يقدر اللاعبين الذين أخلصوا".

وأعلن الزمالك رحيل حمزة المثلوثي بعد انتهاء عقده، وأيضا عبد الشافي بعد قراره بالاعتزال.

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