شيكابالا: عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة ملابس الزمالك.. والمثلوثي قائد

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

ركلة الترجيح الأخيرة واحتفال شيكابالا - بيراميدز - الزمالك - نهائي كأس مصر

مدح شيكابالا لاعب الزمالك الثنائي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي بعد اعتزال ورحيل الثاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

محمد عبد الشافي

النادي : معتزل

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال شيكابالا عبر حسابه على فيسبوك: "أشكر جماهير الزمالك التي حضرت مباراتنا ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر وما فعلوه من أجل محمد عبد الشافي".

وأضاف "عبد الشافي لم يعلم من قبل أن جماهير الزمالك تحبه لهذه الدرجة، عبد الشافي راسلني وشكرني لأنني جعلته يذهب للجماهير لأنه شعر بالحب والتقدير، بالنسبة لي عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة تغيير ملابس الزمالك، كان يستاهل المزيد".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والبنك الأهلي بشأن أحمد ربيع "لاعب ترك أثرا".. الزمالك يعلن رحيل حمزة المثلوثي وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية مصدر بالزمالك لـ في الجول: يانيك فيريرا مرشح ضمن 3 أسماء لتدريب الفريق

وأكمل "كل الشكر لجماهير الزمالك لأنهم جعلوه يشعر بقيمته وهو يعتزل كرة القدم، إذا تحدثت عن عبد الشافي لمدة مليون عام فلن أستطيع أن أوفي له حقه، فهو ضحى بالكثير للزمالك وفعل الكثير من أجله، لم يرتكب أي مشكلة من قبل أو اشتكى".

وتابع "كلاعبين نشكر عبد الشافي لتواجده معنا كقائد حتى لو الناس لا تعلم ما تفعله، لكن نحن نعرف ما قدمته لنا، غرفة تغيير الملابس ستفقد الكثير باعتزالك".

وواصل "حمزة المثلولي منذ اليوم الأول له داخل الزمالك وحتى اليوم الأخير يعمل فقط ولم يفتعل أي مشكلة وكان بالفعل قائد من قادة الفريق، شعرنا مباشرة أنه واحد منا".

وأكمل "جماهير الزمالك دائما تقدر من يخلص، ربما بداية المثلوثي لم تكن جيدة لانضمامه بعد فترة كبيرة من عدم لعبه، لكن أصبح يقدر من قبل الجمهور بعد وقت قليل، أشكره والغرفة ستخسر كثيرا بدونه مثل عبد الشافي".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر رابطة جماهير الزمالك في الإمارات لإقامة حفل للمثلوثي بعد تواجده هناك، جمهور الزمالك يقدر اللاعبين الذين أخلصوا".

وأعلن الزمالك رحيل حمزة المثلوثي بعد انتهاء عقده، وأيضا عبد الشافي بعد قراره بالاعتزال.

شيكابالا الزمالك محمد عبد الشافي حمزة المثلوثي
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا خبر في الجول - فاركو يحدد قيمة بيع عمرو ناصر في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن السوبر المصري 2025 "لاعب ترك أثرا".. الزمالك يعلن رحيل حمزة المثلوثي خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والبنك الأهلي بشأن أحمد ربيع مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لـ وسام.. والرقم المطلوب فيفا يخطر بيراميدز بمواعيد مبارياته في كأس إنتركونتيننتال 2025 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
أخر الأخبار
تقرير سعودي: ناقش أمر الراحلين بالفعل.. جيسوس يقترب من تدريب النصر 21 دقيقة | سعودي في الجول
القائد مستمر.. بنفيكا يعلن تجديد عقد أوتاميندي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تمهيدا للعودة لفرنسا؟ لوس أنجلوس يفسخ تعاقد جيرو بالتراضي 47 دقيقة | أمريكا
وكيله: إذا كان إسبوسيتو أرجنتينيا أو فرنسيا لكان الجميع يطارده.. ولا توجد رؤية في إيطاليا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب ساعة | كرة يد
ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا ساعة | كأس العالم للأندية
شيكابالا: عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة ملابس الزمالك.. والمثلوثي قائد ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فاركو يحدد قيمة بيع عمرو ناصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508174/شيكابالا-عبد-الشافي-أعظم-من-تواجد-في-غرفة-ملابس-الزمالك-والمثلوثي-قائد