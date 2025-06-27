الكشف عن تفاصيل انتقال فاتي إلى موناكو

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

يقترب موناكو من الإعلان الرسمي عن تعاقده مع أنسو فاتي جناح برشلونة.

فاتي -22 عاما- اجتاز الكشف الطبي بالفعل وفقا لراديو مونت كارلو، وسيتم إعارته لنادي الإمارة.

الإعارة تأتي مع حق الشراء مقابل 11 مليون يورو في نهاية الموسم.

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ويملك برشلونة نسبة من إعادة البيع، إن تم تفعيل حق الشراء.

صاحب الـ22 عاما، لم يشارك الموسم الماضي سوى في 298 دقيقة، في كافة البطولات، ولم يسجل أي هدف.

حقق مع برشلونة الموسم الحالي الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

وأنهى موناكو الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول الترتيب وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

في الوقت ذاته يقترب موناكو من ضم بول بوجبا بعد غياب عامين عن كرة القدم.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لأندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.

وسبق أن كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق "إذا سارت الأمور على ما يرام، ربما يتم الإعلان الرسمي عن تعاقد موناكو مع أنسو فاتي".

أنسو فاتي الدوري الفرنسي موناكو برشلونة
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