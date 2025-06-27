اقتربت العودة بعد عامين.. بوجبا يقترب من اجتياز الكشف الطبي في موناكو

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

بول بوجبا

اجتاز بول بوجبا الجزء الأول من الكشف الطبي في نادي موناكو.

ويقترب اللاعب الذي خاض آخر مباراة له قبل عامين، من العودة إلى الملاعب بقميص موناكو.

ووفقا لفابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس فإن لاعب وسط منتخب فرنسا سيوقع على عقود انتقاله حتى 2027.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من وصول أنسو فاتي لاعب برشلونة لموناكو تمهيدا للانتقال.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لأندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.

وسبق أن كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق "إذا سارت الأمور على ما يرام، ربما يتم الإعلان الرسمي عن تعاقد موناكو مع أنسو فاتي".

بول بوجبا موناكو الدوري الفرنسي
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