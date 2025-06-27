وكيله: لن يتحكم أي شخص في وياه كالدمية من يوفنتوس

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

تيموثي وياه - يوفنتوس

هاجم بادو سامباج وكيل أعمال تيموثي وياه مسؤولي يوفنتوس لدفعه للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تيموثي وياه

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وقال سامباج لموقع كالتشيو ميركاتو: "لن يستطيع أي شخص التحكم في وكيلي للذهاب يمينا أو يسارا كالدمية، لن يدفع أي شخص لرحيل وياه خارج يوفنتوس".

وأنهى حديثه قائلا: "رؤية الناس يتصرفون هكذا من أجل المال أمر خيب أملي كثيرا لأنهم أنانيون".

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وكان إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس قد استبعد وياه بالإضافة إلى صامويل مبانجولا من قائمة الفريق المنضمة في مباراة مانشستر سيتي الماضية في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن تصرف يوفنتوس جاء لإجبار الثنائي على رحيله.

وتلقى اللاعب الأمريكي عرضا من نوتنجهام فورست، لكن رفض الانتقال مباشرة.

وكان يوفنتوس ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2023 مقابل 11 مليون يورو.

ولعب وياه 43 مباراة في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

تيموثي وياه يوفنتوس الدوري الإيطالي
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