"لاعب ترك أثرا".. الزمالك يعلن رحيل حمزة المثلوثي

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - تتويج الزمالك بكأس مصر 2020-2021

أعلن الزمالك رحيل التونسي حمزة المثلوثي عن صفوف الفريق بعد 5 مواسم ارتدى فيها قميص الأبيض.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الدولي التونسي رحيله عن الأبيض بعد نهاية الموسم.

وكتب النادي عبر حسابه: "هناك لاعبون يرحلون وهناك من يترك أثرا، حمزة المثلوثي، واحد من اللي لعبوا بقلبهم للنادي، شكرا على الإخلاص وعلى كل لحظة كنت فيها زملكاوي من قلبك".

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وسبق أن كتب اللاعب رسالة عبر حسابه على إنستجرام

"إلى شعب الزمالك العظيم

أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي، ومصدر فخري وسعادتي على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي.

لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة. خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس واحتفلنا مع جماهير عظيمة، لا تعرف إلا العشق والانتماء.

الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليس فقط لجسدي، بل لروحي أيضا، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة. كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا.

أشكر إدارة النادي والجهاز الفني والطبي وجميع العمال وكل من وثق بي ووقف بجانبي. وأشكر زملائي الذين كانوا سندا حقيقيا داخل وخارج الملعب. والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم.... أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم في كل لحظة.

سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معا.

إلى لقاء قريب إن شاء الله، أخوكم حمزة المثلوثي".

وسبق أن محمد سلامة وكيل حمزة المثلوثي عبر أون سبورت: "المثلوثي سيقضي شهرين في الإمارات لمواصلة التأهيل من الإصابة، ولا توجد أي نية من الزمالك للتجديد مع اللاعب ولم يتحدث معنا أحد حتى الآن".

وأضاف "حمزة لعب 5 سنوات في الزمالك ولم يشكو النادي رغم المشاكل المادية".

وأردف "أغلب الدوريات ستبدأ في شهر أغسطس المقبل وحمزة سيكون جاهزا بنسبة 100% في نهاية سبتمبر، والفرق تكون أولويتها اللاعبين الجاهزين لبداية الموسم ووضع اللاعب صعبا".

وأتم "لدينا عرضا من نادي كبير في إفريقيا رغم إصابته لكننا لم نتخذ القرار".

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6 وساهم في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020.

الزمالك حمزة المثلوثي
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