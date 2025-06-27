خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والبنك الأهلي بشأن أحمد ربيع

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لـ الزمالك جلسة مع مسؤولي البنك الأهلي لضم أحمد ربيع لاعب وسط الأخير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يرغب في ضم ربيع.

في المقابل يرغب البنك الأهلي في ضم 3 لاعبين من الزمالك من بينهم سيد عبد الله، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين لحسم الصفقة.

وكان سيد عبد الله قد قضى الموسم الماضي معارا للبنك الأهلي من الزمالك.

وسبق أن ارتبط اسم ربيع بالأهلي في وقت سابق، كما كان مرشحا للانتقال للزمالك سابقا قبل أن ينضم للبنك الأهلي.

وقال أحمد رأفت وكيل اللاعب أحمد ربيع عبر قناة إم بي سي مصر 2 في وقت سابق: "التوقيع للأهلي؟ أحمد ربيع لاعب محترف وينتمي لنادي محترم ولا يجوز أن يوقع لفريق آخر وهو عقده لا يزال يتبقى فيه موسمين آخرين ولكن بكل تأكيد هو لاعب جيد ويجذب أنظار جميع الفرق الكبرى".

وتابع "أحمد ربيع من أهم 5 لاعبين وسط في مصر والطبيعي أن يكون محط اهتمام أكبر الأندية وستتحدث عنه جميع أندية القمة".

وأَضاف "البنك الاهلي يركز حاليا فقط على دخول المربع الذهبي ولكن أشرف نصار رئيس النادي من أهم رؤساء الأندية ويتعامل بشكل جيد مع اللاعبين".

لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما انضم للبنك الأهلي في منتصف الموسم الماضي قادما من السكة الحديد.

وشارك ربيع منذ بداية الموسم الحالي مع البنك الأهلي في 18 مباراة وصنع هدفا ولم يسجل.