فوتبول إيطاليا: لاتسيو يرد على عرض إنتر لضم روفيلا

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

نيكولو روفيلا - لاتسيو

رد نادي لاتسيو على عرض نظيره إنتر للتعاقد مع نيكولو روفيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن لاتسيو رفض عرض إنتر الذي بلغ 35 مليون يورو بالإضافة إلى إعارة كريستيان أسلاني مع إجبارية الشراء إذا تحققت بعض الشروط.

وأفاد الموقع أن لاتسيو يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو.

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ويعتبر أسلاني لاعب الوسط البديل للأساسي هاكان تشالهان أوجلو الذي تلقا عرضا من جالاتا ساراي التركي.

ويشترط إنتر الحصول على 40 مليون يورو لرحيل تشالهان أوجلو وهو المبلغ الذي لا يستطيع النادي التركي دفعه وفقا للتقارير الإخبارية.

وكان يوفنتوس قد ضم روفيلا في شتاء 2021 مقابل 26 مليون يورو وتركه معارا في جنوى.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى إعارة أخرى لمونزا قبل أن يتم بيعه نهائيا إلى لاتسيو في صيف 2025 مقابل 17 مليون يورو.

ويستهدف إنتر حاليا خفض معدل الأعمار نظرا لرؤية صندوق أوكتري مالك النادي وأيضا بيبي ماروتا رئيس إنتر.

نيكولو روفيلا لاتسيو إنتر ميركاتو
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