مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لـ وسام.. والرقم المطلوب

أوضح مصدر من الأهلي حقيقة العروض المقدمة لـ وسام أبو علي مهاجم الفريق في الصيف الجاري.

وربطت بعض التقارير وصول عروض للدولي الفلسطيني لضمه استعدادا للموسم المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لضم وسام أبو علي، ويتمسك باستمرار اللاعب".

وأضاف "النادي سيفكر في بيع الفلسطيني في حال وصول عرض لا يقل عن 10 ملايين دولار".

وسبق أن صرّح مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ FilGoal.com: "ما يتردد عن زيادة راتب وسام مع الأهلي غير صحيح".

وأضاف "اللاعب حاليا في إجازة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية".

ويتبقى في عقد وسام 3 مواسم أخرى بقميص الأهلي إذ وقع لمدة 4 مواسم ونصف منذ انضمامه من سيريس السويدي في يناير 2024.

وتألق وسام أبو علي خلال مباراة بورتو البرتغالي وسجل 3 أهداف بقميص الأهلي في التعادل بنتيجة 4-4.

الهاتريك هو السادس على الإطلاق في تاريخ كأس العالم للأندية، والثاني للاعبين العرب بعد الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي في 2019.

قائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية:

1- لويس سواريز (برشلونة 3-0 جوانجزو إيفرجراند) - نصف نهائي 2015

2- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 4-2 كاشيما أنتلرز) - نهائي 2016

3- جاريث بيل (ريال مدريد 3-0 كاشيما أنتلرز) - نصف نهائي 2018

4- حمدو الهوني (الترجي 6-2 السد) - مباراة المركز الخامس 2019

5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي) - دور المجموعات 2025

6- وسام أبو علي (الأهلي 4-4 بورتو) - دور المجموعات 2025.

كذلك صار وسام هداف البطولة الحالي، بالتساوي مع جمال موسيالا ومايكل أوليسيه ثنائي بايرن ميونيخ، وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا وكينان ييلديز لاعب يوفنتوس.