وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 18:50

كتب : محمد عبد العظيم

أسد الحملاوي

كشف ياسين طاهري وكيل المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي عن استيائه من طريقة سير مفاوضات الأهلي لضم اللاعب.

وقال طاهري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بعض المحسوبين على الأهلي لم يتفاوضوا معنا بشكل مباشر للتعاقد مع أسد الحملاوي، وحاولوا فعل ذلك بطرق أخرى".

وأضاف "نخطط للانتقال إلى فريق أوروبي ولكن إن لم تنجح مفاوضاته مع نادي الحملاوي الحالي، سننظر إلى الخيارات الأخرى".

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وأوضح "إذا لم يتواصل معي مسؤولي الأهلي بشكل مباشر سأضع الزمالك كأولوية نظرا لأنهم كانوا محترفين وتواصلوا معي مباشرة كوكيل اللاعب".

من هو أسد الحملاوي؟

مهاجم فلسطيني وُلد في السويد، ويبلغ من العمر 24 عاما (مواليد 27 أكتوبر 2000).

يلعب الحملاوي حاليا في نادي سلاسك فروكلاف البولندي، الذي انتقل إليه في يناير الماضي.

ويمتد عقد الحملاوي مع ناديه الحالي إلى صيف 2027.

ولعب الفلسطيني 16 مباراة في الدوري البولندي مع فريقه، وسجل 7 أهداف، بينها هدفين في مرمى ليخ بوزنان بطل الدوري.

بدأ الحملاوي مسيرته بين ناشئي أنجيلهولمس السويدي، الذي صعده للفريق الأول في 2019.

وانتقل الفلسطيني حرا إلى هلسينبورجس في صيف 2020، ثم أعير إلى سودرا بعد عامين، ولمدة 6 أشهر.

وفي يناير 2023 انتقل اللاعب إلى فاربيرجس بولس، الذي رحل عنه بعد 6 أشهر عائدا إلى أنجيلهولمس في صفقة انتقال حر.

ولأول مرة في مارس 2024، انتقل الحملاوي خارج السويد، تحديدا إلى برايم بانكوك التايلندي في صفقة انتقال حر، وفي نوفمبر من العام ذاته، عاد إلى السويد عبر بوابة أوديفولد، الذي باعه إلى سلاسك في يناير 2025.

أسد الحملاوي له شقيق اسمه أنس الحملاوي، بدأ أيضا في صفوف أنجلهولمس، ومثله حتى يناير 2025، حين انتقل حرا إلى لاهولمس.

أسد الحملاوي الأهلي الزمالك ياسين طاهري
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