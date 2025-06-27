برينتفورد يعلن تعيين مدرب الكرات الثابتة كمدير فني خلفا لـ فرانك

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

كيث أندروز - برينتفورد

أعلن نادي برينتفورد تعيين كيث أندروز مدرب الكرات الثابتة للفريق كمدير فني خلفا لـ توماس فرانك.

وكشف النادي عن مدة التعاقد التي ستمتد لـ 3 مواسم.

ورحل توماس فرانك المدير الفني السابق لبرينتفورد إلى توتنام.

أخبار متعلقة:
برينتفورد يمنح الإذن لقائده للخضوع للكشف الطبي مع أرسنال أثليتك: أرسنال يتحرك لضم قائد برينتفورد رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لتعيين توماس فرانك مدربا.. وتعويض لـ برينتفورد سكاي: برينتفورد يرفض عرض مانشستر يونايتد الأول لضم مبيومو

وكان أندروز مدرب الكرات الثابتة في الجهاز الفني لفرانك.

وقال فيل جايلز المدير الرياضي لموقع ناديه: "كيث مناسب تماما للفريق".

وأضاف "يتواصل مع الجميع، ومنفتح جدًا، ويتعلم باستمرار. كيث واضح فيما يريده، دقيق في التفاصيل، واللاعبون والجهاز الفني يحبونه ويحترمونه".

وأكمل "يفهم اللاعبين في الفريق وطريقة لعبنا وتدريبنا تحت قيادة توماس فرانك".

وشدد "سيضيف كيث لمسته الخاصة، لكنه لن يبدأ من الصفر، لذا نأمل أن نحقق تقدمًا سريعًا".

وأنهى حديثه قائلا: "كيث مدرب ممتاز ولديه أفكار واضحة حول كيفية تطوير الفريق، كنا نبحث عن شخص لا يكتفي بالحفاظ على ما كنا نقدمه، بل يسعى للتحسين والتطوير".

وكان كيث أندروز مساعدا لكريس ويلدر في شيفلد يونايتد موسم 2023-2024 حتى 2024-2025.

كيث أندروز برينتفورد توماس فرانك
نرشح لكم
الكشف عن تفاصيل انتقال فاتي إلى موناكو اقتربت العودة بعد عامين.. بوجبا يقترب من اجتياز الكشف الطبي في موناكو وكيله: لن يتحكم أي شخص في وياه كالدمية من يوفنتوس فوتبول إيطاليا: لاتسيو يرد على عرض إنتر لضم روفيلا ميريت مستمر مع نابولي حتى 2027 بعد معاناة مع الألم 20 عاما.. بيكام يُجري جراحة في اليد فوت ميركاتو: جيرو يقترب من العودة للدوري الفرنسي الدوري الفرنسي - نانت يواجه سان جيرمان في الجولة الأولى.. وظهور ليون رغم قرار الهبوط
أخر الأخبار
شيكابالا: عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة ملابس الزمالك.. والمثلوثي قائد 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فاركو يحدد قيمة بيع عمرو ناصر 13 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن السوبر المصري 2025 25 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن تفاصيل انتقال فاتي إلى موناكو 40 دقيقة | ميركاتو
اقتربت العودة بعد عامين.. بوجبا يقترب من اجتياز الكشف الطبي في موناكو 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيله: لن يتحكم أي شخص في وياه كالدمية من يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
"لاعب ترك أثرا".. الزمالك يعلن رحيل حمزة المثلوثي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والبنك الأهلي بشأن أحمد ربيع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508162/برينتفورد-يعلن-تعيين-مدرب-الكرات-الثابتة-كمدير-فني-خلفا-لـ-فرانك