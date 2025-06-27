برينتفورد يعلن تعيين مدرب الكرات الثابتة كمدير فني خلفا لـ فرانك

أعلن نادي برينتفورد تعيين كيث أندروز مدرب الكرات الثابتة للفريق كمدير فني خلفا لـ توماس فرانك.

وكشف النادي عن مدة التعاقد التي ستمتد لـ 3 مواسم.

ورحل توماس فرانك المدير الفني السابق لبرينتفورد إلى توتنام.

وكان أندروز مدرب الكرات الثابتة في الجهاز الفني لفرانك.

وقال فيل جايلز المدير الرياضي لموقع ناديه: "كيث مناسب تماما للفريق".

وأضاف "يتواصل مع الجميع، ومنفتح جدًا، ويتعلم باستمرار. كيث واضح فيما يريده، دقيق في التفاصيل، واللاعبون والجهاز الفني يحبونه ويحترمونه".

وأكمل "يفهم اللاعبين في الفريق وطريقة لعبنا وتدريبنا تحت قيادة توماس فرانك".

وشدد "سيضيف كيث لمسته الخاصة، لكنه لن يبدأ من الصفر، لذا نأمل أن نحقق تقدمًا سريعًا".

وأنهى حديثه قائلا: "كيث مدرب ممتاز ولديه أفكار واضحة حول كيفية تطوير الفريق، كنا نبحث عن شخص لا يكتفي بالحفاظ على ما كنا نقدمه، بل يسعى للتحسين والتطوير".

وكان كيث أندروز مساعدا لكريس ويلدر في شيفلد يونايتد موسم 2023-2024 حتى 2024-2025.