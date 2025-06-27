خبر في الجول - تفاصيل انتقال العش إلى الأهلي.. القيمة المالية وإعارة أحمد رضا إلى زد

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 18:06

كتب : أحمد الخولي عمرو نبيل

مصطفى العش - الأهلي

حسم النادي الأهلي الاتفاق مع نادي زد على صفقة انتقال مصطفى العش.

ولعب العش معارا في صفوف الأهلي منذ يناير الماضي إلى نهاية منافسات الفريق في كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن الانتقال سيتحول إلى بيع نهائي مقابل 50 مليون جنيه (58 مليون جنيه باحتساب الضرائب).

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وكذلك سينتقل خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي نهائيا إلى زد، ليصبح إجمالي الصفقة 75 مليون جنيه.

ويأتي ذلك تفعيلا للاتفاق الذي تم في وقت سابق بين الطرفين.

أما فيما يخص أحمد رضا لاعب وسط الأهلي، فعلم FilGoal.com أنه سينتقل إلى زد على سبيل الإعارة في صفقة منفصلة يتحمل زد قيمتها.

وأنهى الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بالتعادل مع بورتو البرتغالي 4-4 في الجولة الأخيرة.

وخرج الأهلي من المجموعة الأولى برصيد نقطتين، حيث تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي في الافتتاح بلا أهداف، وخسر أمام بالميراس البرازيلي 2-0.

ولعب العش 13 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، وصنع هدفا.

مصطفى العش الأهلي زد أحمد رضا خالد عبد الفتاح
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