مصدر بالزمالك لـ في الجول: يانيك فيريرا مرشح ضمن 3 أسماء لتدريب الفريق

كشف مصدر من الزمالك تفاصيل مفاوضات النادي مع المدير الفني الجديد للفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "يانيك فيريرا ضمن قائمة مختصرة من 3 مدربين لتولي تدريب الزمالك".

وأضاف "هناك إعجاب مبدئي بالسيرة الذاتية لـ فيريرا ولديه حظوظ قوية كمرشح لتدريب للزمالك".

وأتم المصدر "الزمالك يرغب في حسم ملف المدير الفني خلال الأيام الثلاثة المقبلة، للتجهيز لفترة الإعداد للموسم الجديد".

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي بنهاية الموسم المنصرم.

وترددت أنباء عن ترشيح اسم البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني السابق لفاركو لتدريب الزمالك، إلا أنه الزمالك يُفضل التعاقد مع مدرب لم يسبق له العمل في مصر.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.