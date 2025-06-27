مصدر بالزمالك لـ في الجول: يانيك فيريرا مرشح ضمن 3 أسماء لتدريب الفريق

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

البلجيكي يانيك فيريرا

كشف مصدر من الزمالك تفاصيل مفاوضات النادي مع المدير الفني الجديد للفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "يانيك فيريرا ضمن قائمة مختصرة من 3 مدربين لتولي تدريب الزمالك".

وأضاف "هناك إعجاب مبدئي بالسيرة الذاتية لـ فيريرا ولديه حظوظ قوية كمرشح لتدريب للزمالك".

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وأتم المصدر "الزمالك يرغب في حسم ملف المدير الفني خلال الأيام الثلاثة المقبلة، للتجهيز لفترة الإعداد للموسم الجديد".

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي بنهاية الموسم المنصرم.

وترددت أنباء عن ترشيح اسم البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني السابق لفاركو لتدريب الزمالك، إلا أنه الزمالك يُفضل التعاقد مع مدرب لم يسبق له العمل في مصر.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

الزمالك يانيك فيريرا
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