مدرب الوداد: وقعنا في مجموعة صعبة.. ولم نكن محظوظين

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

نادي الوداد المغربي

يرى عبد الصمد الوارد مساعد مدرب الوداد أن الوقوع في مجموعة صعبة كان سببا رئيسيا في الخروج من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وتذيل الوداد ترتيب المجموعة السابعة بلا أي رصيد من النقاط، عقب خسارته أمام مانشستر سيتي و يوفنتوس والعين على الترتيب.

وقال الوراد في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد كان هدفنا الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في هذه التظاهرة، لكننا لم نكن محظوظين، خاصة أننا لعبنا في مجموعة صعبة".

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وأضاف "نتمنى أن تكون هذه المسابقة بمثابة بروفة للاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل، لكي نكون جاهزين للاستحقاقات المقبلة".

وأتم "لم نصل بعد إلى ذلك التجانس بين اللاعبين، ولا زلنا نبحث عن التركيبة المتجانسة التي تمكننا من تقديم أداء جيد يليق باسم وتاريخ الوداد".

وحجز مانشستر سيتي ويوفنتوس مقعديهما عن المجموعة السابعة في الدور الـ16، فيما ودع العين والوداد البطولة.

ويلعب مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي، فيما يواجه يوفنتوس نظيره ريال مدريد في ثمن النهائي.

كأس العالم للأندية الوداد
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