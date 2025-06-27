"الانتماء والتاريخ".. الزمالك يعلن نهاية مشوار عبد الشافي مع الفريق

أعلن نادي الزمالك نهاية مشوار محمد عبد الشافي لاعبه المخضرم مع الفريق.

وحمل عبد الشافي كأس مصر بعد تتويج الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بداية الشهر الجاري ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

وتعد هذه المباراة الأخيرة لعبد الشافي مع الزمالك قبل اعتزاله كرة القدم.

وكتب الزمالك اليوم الجمعة عبر حسابه على فيسبوك: "الانتماء والتاريخ. محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا. شكرًا يا شيفو… على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن محمد عبد الشافي أبلغ نادي الزمالك بقرار اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

واتخذ عبد الشافي قرار الاعتزال بعد معاناته من الإصابات المتكررة في الركبة.

وانتقل عبد الشافي من قطاع الناشئين في الزمالك إلى غزل المحلة عام 2006.

قبل أن يعود للقلعة البيضاء في 2009 ورحل في 2014.

ولعب عبد الشافي (39 عاما) للأهلي والفتح السعوديين قبل أن يعود للزمالك في 2019.