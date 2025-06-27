بيان - فالنسيا يكشف عن موعد افتتاح ميستايا الجديد.. وقيمة تمويل أكبر ملاعب أوروبا

كشف نادي فالنسيا عن تفاصيل ملعبه الجديد "ميستايا الجديد" المقرر إنشاؤه خلال السنوات المقبلة.

وأضاف فالنسيا في بيان رسمي له: "فالنسيا يتمم تمويلا بقيمة 322 مليون يورو لملعب ميستايا الجديد أحد أكبر الملاعب في أوروبا ليضم أكثر من 70 ألف مقعد".

وأشار النادي إلى المكاسب المنتظرة من ملعبه الجديد "من المتوقع أن يُضاعف الإيرادات المُدرّة حاليًا من ملعب ميستايا القديم، مما سيعزز نفوذ النادي وقدرته التنافسية لعقود قادمة."

وعن موعد افتتاح الملعب "من المقرر افتتاح ملعب ميستايا الجديد عام ٢٠٢٧، وسيكون معيارًا عالميًا لتطوير الملاعب الحديثة."

وأكمل بيان فالنسيا "لا يعد ملعب ميستايا الجديد مجرد استثمار لنادي فالنسيا - بل سيكون مشروعًا بارزًا وإرثًا للمدينة ومن المقرر أن يصبح رمزًا مميزًا لمشجعي نادي فالنسيا، مما يعود بالنفع على مدينة فالنسيا وسكانها وزوارها."

وتابع "صُمم هذا الملعب الجديد على غرار أفضل الملاعب متعددة الاستخدامات في العالم، وسيصبح ميستايا الجديد مركزًا للرياضة والترفيه في المدينة وفي جميع أنحاء منطقة فالنسيا، ويضم أكثر من 70 ألف مقعد، حوالي 10% منها مخصصة لمقاعد الضيافة، مما يُحوّل كل مباراة أو فعالية إلى تجربة مميزة، وتحويله إلى وجهة ترفيهية على مدار العام، مما سيُعزز بشكل كبير الإمكانات الاقتصادية التي كانت تُعيق ملعب ميستايا السابق."

وأوضح فالنسيا طريقة سداد ديون بناء الملعب الجديد على النحو التالي "إصدار سندات لأجل 28 عامًا، بقيمة 237 مليون يورو؛ والاكتتاب في قرض بقيمة 85 مليون يورو لمدة خمس سنوات."

وأضاف "سيتم سداد القرض قصير الأجل من عائدات بيع أرض الملعب القديم بعد اكتمال بناء الملعب الجديد، وتم هيكلة شريحتي الديون العليا من خلال مخطط تمويل المشاريع، والذي يوفر بعض المزايا الإضافية المهمة للكيان

وأعلن فالنسيا أن هذه الصفقة حصلت على تصنيف ائتماني قوي (BBB) من وكالة تصنيف ائتماني معترف بها تتمتع بخبرة في تقييم تطورات الملاعب الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة."

وصرح كيات ليم، رئيس نادي فالنسيا: "يُمثل هذا إنجازًا تاريخيًا لنادي فالنسيا، تأمين هذا التمويل المهم يمنحنا الضوء الأخضر لبناء ملعب ميستايا الجديد، وهو ملعب عالمي المستوى سيُعزز نمو النادي لأجيال، ويُمثل هذا أوضح تعبير عن التزامنا طويل الأمد تجاه فالنسيا، وانعكاسًا للثقة التي يحظى بها النادي في الأسواق المالية العالمية، بهذه الاتفاقية، نبني أكثر من مجرد ملعب، بل نبني مستقبل نادي فالنسيا".