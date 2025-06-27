رئيس الهلال: تعزيز الصفوف كان هدفنا من التعاقدات.. ولم نقبل الابتزاز

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 16:15

كتب : FilGoal

علي لاجامي - الهلال السعودي

أعرب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن سعادته البالغة بعد تأهل فريقه لثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وقال فهد بن نافل رئيس الهلال في تصريحات للصحفيين:"كان هدفنا من التعاقدات تعزيز الصفوف وليس التعاقد فقط"

وأوضح "بعض اللاعبين فضلوا الإجازة وأعتقد أنهم ندموا لعدم حضورهم للفريق. لم نقبل أن يُبتز الهلال".

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وأتم "تأخرت في الوصول إلى أمريكا بسبب تأشيرة الدخول، ومشاهدة المباريات في التلفاز أمر يدعو للقلق، وأنصحكم بالحضور للملعب".

الهلال كان قريبا من التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم ناولوي وكذلك ثيو هيرنانديز مدافع ميلان.

كما ارتبط بالتعاقد مع برونو فيرنياندز قائد مانشستر يونايتد لكن الأمور لم تتم بنجاح.

ويواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، بعد أن صار المتأهل الوحيد من العرب وفرق آسيا إلى دور الـ 16.

ويصطدم الزعيم مع مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة فلومينينسي البرازيلي وإنتر الإيطالي.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز مع الفائز من (بالميراس × بوتافوجو) و(بنفيكا × تشيلسي).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 1 يوليو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد ستاديوم هذه المباراة في أورلاندو.

وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2 وموقع DAZN.

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