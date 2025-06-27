بعد معاناة مع الألم 20 عاما.. بيكام يُجري جراحة في اليد

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

ديفيد بيكام

نشرت فيكتوريا بيكام صورة لزوجها النجم الإنجليزي ديفيد بيكام أثناء تواجده في إحدى المستشفيات.

وكتب فيكتوريا عبر الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام "أتمنى لك الشفاء العاجل".

David Beckham in a hospital bed with his arm in a sling.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - إنتر ميامي.. حلم بيكام الذي أصبح حقيقة وميسي جمع فيه رفاقه فرصة لكسر رقم ديفيد بيكام.. وارد براوس ينضم إلى وست هام ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام

وذكرت صحيفة ماركا الإسباني، أن بيكام رئيس والمالك المشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي، خضع لعملية جراحية بسبب كسر في ذراعه اليمنى.

وأضافت الصحيفة "بيكام عانى من الألم لمدة 20 عاما، عندما تعرض معصمه للكسر في مباراة إنجلترا الودية أمام جنوب إفريقيا عام 2003".

وأتمت الصحيفة "رغم خضوع بيكام لعملية جراحية بالفعل ولكن الرسغ لم يتعاف بشكل صحيح."

David Beckham of England being tackled during a soccer match.

David Beckham on the ground holding his injured arm during a soccer game.

ولعب بيكام بقميص المنتخب الإنجليزي 115 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا.

كما لعب بيكام خلال مسيرته لأندية مانشستر يونايتد، وريال مدريد، وميلان، ولوس أنجلوس جالاكسي، قبل ختام مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان ليعلن اعتزاله عام 2013.

وتوج بيكام بـ6 بطولات للدوري الإنجليزي، ولقب لدوري الأبطال، ولقبين لكأس إنجلترا، و4 للدرع الخيرية مع مانشستر يونايتد، لينجح بقميص الشياطين الحمر في الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 1999.

David Beckham with a cast on his arm.

كما نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد مرة وحيدة عام 2006 - 2007، ولقب لكأس السوبر الإسباني 2003 - 2004، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان 2012 - 2013، ولقبين لكأس أمريكا مع لوس أنجلوس عامي 2010 - 2011، و2011 - 2012.

ويستعد إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ بيكهام لخوض مواجهة دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

واحتل إنتر ميامي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

David Beckham's hand with a

ديفيد بيكام
نرشح لكم
تمهيدا للعودة لفرنسا؟ لوس أنجلوس يفسخ تعاقد جيرو بالتراضي العربي والآسيوي الوحيد.. الهلال يتأهل بالفوز على باتشوكا وموعد ناري مع سيتي انتهت في كأس العالم للأندية - الهلال (2)-(0) باتشوكا.. التأهل العربي سان دييجو يتصدر القسم الغربي من الدوري الأمريكي لأول مرة وينتظر آخر.. فابيو أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه في كرة القدم محطما رقم بوفون جاياردو: فشلنا في اتخاذ القرارات أمام إنتر الثاني من كونكاكاف.. مونتيري يسحق أوراوا برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية ثنائية تكفي إنتر للتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية وإقصاء ريفر بليت
أخر الأخبار
تقرير سعودي: ناقش أمر الراحلين بالفعل.. جيسوس يقترب من تدريب النصر 11 دقيقة | سعودي في الجول
القائد مستمر.. بنفيكا يعلن تجديد عقد أوتاميندي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
تمهيدا للعودة لفرنسا؟ لوس أنجلوس يفسخ تعاقد جيرو بالتراضي 37 دقيقة | أمريكا
وكيله: إذا كان إسبوسيتو أرجنتينيا أو فرنسيا لكان الجميع يطارده.. ولا توجد رؤية في إيطاليا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 52 دقيقة | كرة يد
ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا ساعة | كأس العالم للأندية
شيكابالا: عبد الشافي أعظم من تواجد في غرفة ملابس الزمالك.. والمثلوثي قائد ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فاركو يحدد قيمة بيع عمرو ناصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508152/بعد-معاناة-مع-الألم-20-عاما-بيكام-ي-جري-جراحة-في-اليد