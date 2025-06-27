بعد معاناة مع الألم 20 عاما.. بيكام يُجري جراحة في اليد

نشرت فيكتوريا بيكام صورة لزوجها النجم الإنجليزي ديفيد بيكام أثناء تواجده في إحدى المستشفيات.

ديفيد بيكام النادي :

وكتب فيكتوريا عبر الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام "أتمنى لك الشفاء العاجل".

وذكرت صحيفة ماركا الإسباني، أن بيكام رئيس والمالك المشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي، خضع لعملية جراحية بسبب كسر في ذراعه اليمنى.

وأضافت الصحيفة "بيكام عانى من الألم لمدة 20 عاما، عندما تعرض معصمه للكسر في مباراة إنجلترا الودية أمام جنوب إفريقيا عام 2003".

وأتمت الصحيفة "رغم خضوع بيكام لعملية جراحية بالفعل ولكن الرسغ لم يتعاف بشكل صحيح."

ولعب بيكام بقميص المنتخب الإنجليزي 115 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا.

كما لعب بيكام خلال مسيرته لأندية مانشستر يونايتد، وريال مدريد، وميلان، ولوس أنجلوس جالاكسي، قبل ختام مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان ليعلن اعتزاله عام 2013.

وتوج بيكام بـ6 بطولات للدوري الإنجليزي، ولقب لدوري الأبطال، ولقبين لكأس إنجلترا، و4 للدرع الخيرية مع مانشستر يونايتد، لينجح بقميص الشياطين الحمر في الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 1999.

كما نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد مرة وحيدة عام 2006 - 2007، ولقب لكأس السوبر الإسباني 2003 - 2004، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان 2012 - 2013، ولقبين لكأس أمريكا مع لوس أنجلوس عامي 2010 - 2011، و2011 - 2012.

ويستعد إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ بيكهام لخوض مواجهة دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

واحتل إنتر ميامي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.