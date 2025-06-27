خبر في الجول - امتيازات ونسبة إعادة البيع.. التفاصيل المالية لانضمام قفة ودويدار للبنك الأهلي

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع إنبي لضم ثنائي الفريق البترولي أحمد أمين قفة ومصطفى دويدار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن المقابل المادي للصفقة يبلغ 40 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعبين.

كما تضمن الاتفاق حصول إنبي على نسبة 20 % من إعادة بيع أي منهما.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تضمن حصول إنبي على 3 مليون جنيه في حالة تأهل البنك الأهلي للكونفدرالية، وكذلك حصول إنبي على 2 مليون جنيه في حالة حصول قفة على هداف الدوري

ولعب قفة مع إنبي في 22 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاما في صيف 2025.

وكان إنبي قد تعاقد مع قفة في صيف 2022 قادما من سيراميكا كليوباترا دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر، شارك دويدار مع إنبي في الموسم الماضي في 22 مباراة وصنع هدفا ولم يسجل.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا.

وتوج سيراميكا كليوباترا بالبطولة للموسم الثالث على التوالي بعد الانتصار على البنك الأهلي بهدفين دون رد.

ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي.