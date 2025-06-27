الدوري الفرنسي - نانت يواجه سان جيرمان في الجولة الأولى.. وظهور ليون رغم قرار الهبوط

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - رين

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي جدول ومواعيد مباريات الموسم الجديد 2025-2026.

وحددت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم 17 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق موسم 2025-2026 .

ويحمل باريس سان جيرمان لقب الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي.

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ويستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه نانت الذي يضم المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد.

لا يتوفر وصف.

كما تواجد نادي ليون في جدول مباريات الدوري الفرنسي، رغم قرار هبوطه للدرجة الثانية بسبب أزمات مالية.

وقد جاء ذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو.

واستأنف نادي ليون ضد قرار هبوطه إلى الدرجة الثانية من جانب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وستتجه الأنظار يوم 21 سبتمبر 2025 لمواجهة كلاسيكو الدور الأول بين مارسيليا وباريس سان جيرمان.

بينما سيكون موعد كلاسيكو الدور الثاني من الموسم يوم 8 فبراير 2026.

وسيكون ديربي باريس بين باريس سان جيرمان وأف سي باريس يوم 4 يناير 2026 بينما ستكون مواجهة الإياب يوم 16 مايو 2026.

مصطفى محمد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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