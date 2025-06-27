الرياضية: نيوم يتفق مع جالتييه.. وشاموسكا إلى التعاون
الجمعة، 27 يونيو 2025 - 14:31
كتب : FilGoal
كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل إدارة نادي نيوم إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.
وصعد نيوم إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره دوري الدرجة الأولى.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي نيوم اتفق مع الفرنسي كريستوف جالتيه.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة نيوم دخلت في مفاوضات مباشرة مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي صعد بالفريق، للموافقة على عودته إلى التعاون.
وذكرت التقارير أن نيوم عرضت على شاموسكا العودة إلى التعاون مع التكفل بمبلغ مليون دولار كجزء من راتبه السنوي، لكونه يتبقى في عقده مع النادي موسما كاملا.
ويضم نادي نيوم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، والجناح الجزائري سعيد بن رحمة.
وسبق لجالتييه تدريب باريس سان جيرمان وليل وخاض آخر تجاربه مع الدحيل القطري.
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