الرياضية: نيوم يتفق مع جالتييه.. وشاموسكا إلى التعاون

كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل إدارة نادي نيوم إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

وصعد نيوم إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره دوري الدرجة الأولى.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي نيوم اتفق مع الفرنسي كريستوف جالتيه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة نيوم دخلت في مفاوضات مباشرة مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي صعد بالفريق، للموافقة على عودته إلى التعاون.

وذكرت التقارير أن نيوم عرضت على شاموسكا العودة إلى التعاون مع التكفل بمبلغ مليون دولار كجزء من راتبه السنوي، لكونه يتبقى في عقده مع النادي موسما كاملا.

ويضم نادي نيوم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، والجناح الجزائري سعيد بن رحمة.

وسبق لجالتييه تدريب باريس سان جيرمان وليل وخاض آخر تجاربه مع الدحيل القطري.