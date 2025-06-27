سكاي: بايرن ميونيخ يضم فولتماد بعد بطولة أوروبا تحت 21 عاما

أتم نادي بايرن ميونيخ اتفاقه مع نيك فولتيماد لاعب شتوتجارت للانضمام إلى الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتألق فولتيماد مع المنتخب الألماني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وكشفت سكاي سبورت ألمانيا، أن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق شفهي مع اللاعب هذا الأسبوع بعد مكالمة فيديو جمعته بـ فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، وإدارة النادي البافاري ماكس إيبرل وكريستوف فرويند.

وأوضحت سكاي أن عقد المهاجم الألماني فولتيماد سيمتد مع بايرن ميونيخ حتى 2030.

ويعتزم بايرن ميونيخ إتمام الاتفاق مع شتوتجارت عقب بطولة أوروبا تحت 21 سنة، وفقا لسكاي.

ويمتد تعاقد فولتيماد الذي يبلغ طوله 1.98 مترًا، مع شتوتجارت حتى عام 2028.

ونجح فولتيماد في موسمه الأول مع شتوتجارت، في الفوز بكأس ألمانيا، والمساهمة بـ 17 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل فولتيماد في فوز ألمانيا أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية للشباب، ليصل إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في أربع مباريات.

ويلتقي المنتخب الألماني أمام نظيره الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة يوم السبت.