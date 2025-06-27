خبر في الجول - المصري يقترب من التعاقد مع عمر الساعي

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 13:18

كتب : عمرو نبيل

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - عمر الساعي

دخل النادي المصري في مفاوضات جادة مع الأهلي لضم عمر الساعي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتد تعاقد عمر الساعي مع الأهلي حتى صيف 2029.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري اتفق على الشروط الشخصية لعمر الساعي في انتظار إتمام الاتفاق مع الأهلي بشأن ضم اللاعب.

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وانضم الساعي إلى الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من الإسماعيلي.

ولم يشارك عمر الساعي مع الأهلي كثيرا، كم تم ساتبعاده مؤخرا من القائمة التي خاضت كأس العالم للأندية.

صاحب الـ 22 عاما لعب 10 مباريات فقط مع الاهلي وصنع هدفا وحيدا.

ويسعى المصري لتدعيم صفوفه تحت للموسم الجديد تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي.

وعلم FilGoal.com أن المصري يختبر محمد كمال الظهير الأيسر للنادي الأولمبي في الوقت الحالي.

اللاعب وقع عقود انضمامه للنادي البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ولكنه سيبقى تحت اختبار المدرب التونسي نبيل الكوكي لحسم موقفه النهائي.

وأرسل المصري قيمة الشرط الجزائي لضم منذر طمين من شباب قسنطينة الجزائري، حسبما علم FilGoal.com.

ويتبقى التوقيع على العقود ليصبح لاعبا للفريق البورسعيدي الموسم المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي لطمين مع شباب قنسطينة نحو ما يقارب 200 ألف دولار.

ويلعب صاحب الـ 23 عاما مع الفريق الأول لشباب قسنطينة منذ 2020.

وشارك طمين مع قسنطينة في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

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