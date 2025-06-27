خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع المحلة لضم الجزار وأشرف.. والتفاصيل المالية

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 12:09

كتب : عمرو نبيل حامد وجدي

عمرو الجزار - غزل المحلة

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع مسؤولي غزل المحلة لضم لاعبي الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

عمرو الجزار

النادي : غزل المحلة

محمد أشرف

النادي : غزل المحلة

البنك الأهلي

واتفق البنك الأهلي على ضم الثنائي عمرو الجزار مدافع الفريق، ومحمد أشرف لاعب الوسط.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة بلغت 38 مليون جنيه بالإضافة إلى 15 % من قيمة إعادة البيع.

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وقام غزل المحلة بتسليم الاستغناء الخاص باللاعبين إلى البنك الأهلي.

وكان من المفترض أن يمتد تعاقد عمرو الجزار مع غزل المحلة حتى صيف 2027.

وضم البنك الأهلي خلال الصيف العديد من الصفقات أبرزها محمد بيومي لاعب الإسماعيلي، كما أتم اتفاقه لضم علي الفيل من مودرن سبورت، وأحمد أمين قفة ومصطفى دويدار لاعبي إنبي، وجيفرسون إنكادا لاعب فاركو.

عمرو الجزار كان قد انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور.

المدافع صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان الجزار أحد المساهمين في عودة غزل المحلة غلى الدوري الممتاز من القسم الثاني.

واختتم غزل المحلة منافسات الموسم المنقضي في المركز الأخير بمسابقة الدوري برصيد 23 نقطة.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا الذي توج باللقب للمرة الثالثة.

ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي.

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