إنزاجي: سيكون من الممتع اللعب ضد سيتي مجددا.. وجوارديولا الأفضل في العالم

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - الهلال ضد ريال مدريد

يرى سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي أن اللعب ضد مانشستر سيتي مجددا سيكون أمرا ممتعا.

وسيواجه الهلال نظيره مانشستر سيتي ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية وذلك بعد الفوز على باتشوكا بهدفين دون رد.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي: "لم نأت إلى هنا للمتعة، أتينا من أجل اللعب والوصول إلى الأدوار الإقصائية، واللعب ضد مانشستر سيتي، أحد أعظم الفرق في العالم، يجعلنا نتطور".

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وأضاف "جوارديولا مدرب رائع، أعتقد أنه المدرب الأفضل، واللعب ضده يعد فخرا، وسيكون من الممتع بالنسبة لي أن أواجه بيب ومانشستر سيتي مجددا".

ويواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، بعد أن صار المتأهل الوحيد من العرب وفرق آسيا إلى دور الـ 16.

ويصطدم الزعيم مع مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة فلومينينسي البرازيلي وإنتر الإيطالي.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز مع الفائز من (بالميراس × بوتافوجو) و(بنفيكا × تشيلسي).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 1 يوليو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد ستاديوم هذه المباراة في أورلاندو.

وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2 وموقع DAZN.

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