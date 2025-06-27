كرة يد - موعد مباراة مصر وسلوفينيا في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر لشباب كرة اليد لمواجهة سلوفينيا ضمن بطولة العالم للشباب.

ويواجه المنتخب المصري نظيره السلوفيني ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ5 حتى الـ8 في بطولة العالم.

المنتخب المصري سيواجه سلوفينيا يوم الجمعة 27 يونيو الساعة 7:30 مساءً.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت ويعلق عليها خالد خيري.

وفي حالة فوز المنتخب المصري للشباب أمام سلوفينيا يلعب مباراة تحديد المركز الخامس أمام الفائز من النرويج وألمانيا.

أما في حالة خسارة شباب مصر أمام سلوفينيا فسيواجهوا الخاسر من مباراة النرويج وألمانيا لتحديد المركز السابع.

المنتخب المصري احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، فيما نجحت البرتغال في الحصول على أول المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بـ6 نقاط، والسويد ثانيا بـ 4 نقاط.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.