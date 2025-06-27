سالم الدوسري: إنزاجي أثار استغرابي منذ اليوم الأول.. ولم نأت للمشاركة فقط

أعرب سالم الدوسري نجم الهلال عن سعادته البالغة بعد الفوز على باتشوكا المكسيكي 2-0 وتأهل فريقه لدور الـ16 من كاس العالم للأندية.

ويواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، بعد أن صار المتأهل الوحيد من العرب وفرق آسيا إلى دور الـ 16.

وقال سالم الدوسري في مؤتمر صحفي: "إنزاجي أثار استغرابي منذ اليوم الأول له. إنه يعرف كل الفريق حرفيا، نحن منظومة واحدة وهدفنا واحد. سأجري أشعة غدا على موضع الإصابة، وسنرى ماذا سيحدث".

وشدد "لم نأت للمشاركة، وإنما لتشريف السعودية، هدفنا واضح ولم يكن الحضور فقط، نجحنا في تحقيق هدف التأهل، نحتفل اليوم، ونأمل في الذهاب لأبعد مكان ممكن في البطولة".

ويصطدم الزعيم مع مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة فلومينينسي البرازيلي وإنتر الإيطالي.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز مع الفائز من (بالميراس × بوتافوجو) و(بنفيكا × تشيلسي).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 1 يوليو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد ستاديوم هذه المباراة في أورلاندو.

وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2 وموقع DAZN.