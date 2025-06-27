الوحيد الذي عاش.. ماذا قدم العرب في مجموعات كأس العالم للأندية

5 أندية عربية شاركت في النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية بنظام 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجد الخماسي العربي بواقع 3 أندية من إفريقيا، هم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا 2021 و2023 و2024، والوداد المغربي بطل دوري الأبطال 2022، والترجي التونسي المتأهل بالتصنيف القاري.

أما من آسيا فشارك الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا 2021، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا 2024.

واحد من هذا الخماسي فقط تمكن من حسم تأهله إلى دور الـ 16، وهو الهلال السعودي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بالفوز على باتشوكا.

الأندية العربية حققت 3 انتصارات، منها واحد على فريق عربي آخر، وهو انتصار العين على الوداد 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة السابعة.

أما على مستوى التعادلات فحققوا 4، حيث تعادل الهلال مع ريال مدريد 1-1 وريد بول سالزبورج 0-0، وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0-0 وبورتو 4-4،

وسجلت الأندية العربية 12 هدفا، أكثرها تسجيلا كان الأهلي برصيد 4 أهداف، يليه الهلال بـ 3 أهداف.

فيما تلقت الأندية العربية 32 هدفا، أكثرها تلقيا كان العين برصيد 12 هدفا، يليه الوداد بـ 8 أهداف.

الأهلي - المجموعة الأولى

حصد الفريق المصري نقطتين في 3 مباريات، حيث تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي 0-0 في مباراة الافتتاح، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي 2-0.

وفي مباراة الجولة الأخيرة تعادل مع بورتو 4-4، بعد أن تقدم 4 مرات في المباراة، لينهي المجموعة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الفريق البرتغالي.

سجل وسام أبو علي 3 أهداف للأهلي، وأضاف التونسي محمد علي بن رمضان الهدف الرابع.

الأهلي حصد نقطتين من تعادلين وسجل 4 أهداف وتلقى 6.

ولا يزال وسام على صدارة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع كينان ييلديز لاعب يوفنتوس وميشيل أوليسيه وجمال موسيالا ثنائي بايرن ميونيخ وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا.

الترجي - المجموعة الرابعة

الفريق التونسي حقق أول انتصار عربي في البطولة، وذلك في الجولة الثانية أمام لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد سجله يوسف بلايلي.

جاء ذلك بعد أن بدأ المنافسات بالخسارة أمام فلامنجو البرازيلي 2-0.

وفي المباراة الأخيرة انهار أمل الترجي في التأهل بحكم مواجهته لتشيلسي الإنجليزي، حيث خسر بثلاثة أهداف دون رد.

الترجي أنهى المجموعة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الثاني، ونقطتين عن لوس أنجلوس الأخير.

وسجل الفريق التونسي هدفا وحيدا، وتلقى 5.

الوداد - المجموعة السابعة

الفريق الذي كنا نعلم بخروجه مسبقا لحظة إجراء القرعة في ظل وقوعه مع مانشستر سيتي ويوفنتوس، ظهر في البداية بشكل أفضل كثيرا من التوقعات.

رغم الخسارتين المنطقيتين أمام مانشستر سيتي 2-0 ويوفنتوس 4-1، إلا أنه قدم في المباراتين أداء أفضل بكثير من المتوقع له، تحديدا في الثانية التي هدد فيها مرمى يوفي مباشرة أكثر من خصمه على مستوى التسديدات.

إلا أنه في الجولة الأخيرة خسر أمام العين 2-1 بعد تأكد خروجهما على كل حال، ليحصد العين ثاني الانتصارات العربية في البطولة حتى الآن، ويصبح الوداد الفريق الإفريقي والعربي الوحيد الذي لم يحقق نقطة في هذه البطولة.

الوداد سجل هدفين في البطولة، وتلقى مرماه 8.

العين - المجموعة السابعة

فريق آخر كنا نعلم بخروجه مسبقا لنفس الظروف في نفس المجموعة، وكان ظهوره دليلا واضحا على الفجوة مع الأندية الأوروبية الكبرى.

العين افتتح البطولة بالخسارة 5-0 أمام يوفنتوس، ثم استمر بالخسارة 6-0 أمام مانشستر سيتي.

المفاجأة أنه حقق ثاني الانتصارات العربية في البطولة حتى وإن كانت أمام شقيق عربي آخر هو الوداد، بالفوز 2-1 في الجولة الأخيرة.

العين سجل هدفين في البطولة، وتلقى 12 هدفا كأكثر الفرق العربية والآسيوية تعرضا للأهداف، وثاني أكثر فرق البطولة إجمالا بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (17).

الهلال - المجموعة الثامنة

الناجي الوحيد يحمل اللواء حتى النهاية.. بدأها بتعادل مع ريال مدريد، وختمها بانتصار على باتشوكا حسم التأهل.

الهلال كان بحاجة في الجولة الأخيرة لفوز ريال مدريد على سالزبورج أو العكس، بينما يحصد هو نقطته الخامسة بالفوز على الفريق المكسيكي.

الفريق العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16، والوحيد الذي وصل إلى 5 نقاط، سجل 3 أهداف وتلقى هدفا واحدا.

ياسين بونو حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ولم تتضرر سوى بهدف وحيد أمام ريال مدريد.

الآن تستمر رحلة الهلال بمواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء 1 يوليو في الرابعة صباحا.