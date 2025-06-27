نيفيز: أعرف مانشستر سيتي جيدا وهكذا يمكننا مواجهته.. لقد غير بعض اللاعبين ولكن

أبدى روبن نيفيز نجم الهلال السعودي سعادته بالتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي في ختام منافسات دور المجموعات.

وقال نيفيز في تصريحاته لـ DAZN بعد المباراة: "هناك بعض الأشياء التي يجب أن نحسنها ولكن الأهم كان التأهل".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ 16 قال: "نحتاج للعب بشكل جماعي كفريق كما فعلنا ضد ريال مدريد، وكما فعلنا في المباراة الماضية واليوم".

وأضاف "نحن نلعب ضد واحد من أفضل ثلاثة فرق في العالم في رأيي".

وأوضح "أنا أعرف مانشستر سيتي جيدا. لقد غير الكثير من اللاعبين، لكني أعرف المدرب جيدا. ولدي بعض الأصدقاء هناك من البرتغال أيضا".

وأكمل "لقد لعبت ضده عدة مرات عندما كنت في إنجلترا، ولم يكن الأمر سهلا. لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

واختتم "سنستعد للمباراة كما فعلنا في هذه المباريات الثلاث، وسنرى ما سيحدث".

ويواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، بعد أن صار المتأهل الوحيد من العرب وفرق آسيا إلى دور الـ 16.

ويصطدم الزعيم مع مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة فلومينينسي البرازيلي وإنتر الإيطالي.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز مع الفائز من (بالميراس × بوتافوجو) و(بنفيكا × تشيلسي).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 1 يوليو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد ستاديوم هذه المباراة في أورلاندو.

وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2 وموقع DAZN.