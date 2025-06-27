ألونسو: هذه الميزة التي نملكها في لاعبي مدريد.. وخسارة يوفنتوس بالخمسة لا تهم

رفض تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد التفضيل بين هدف فينيسيوس جونيور وصناعته للهدف الثاني، وذلك في فوز الملكي على ريد بول سالزبورج النمساوي.

وتغلب ريال مدريد على سالزبورج بثلاثة أهداف دون رد في ختام منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم للأندية.

وقال ألونسو في تصريحاته لـ DAZN عقب المباراة: "أحب الاثنين. أعتقد أنه عمل جماعي في النهاية. أحيانا تحتاج إلى التسجيل، وأحيانا تحتاج إلى التمرير".

وأضاف "بالتأكيد كانت مباراة جيدة من الناحية الجماعية. أنا سعيد بالأداء والنتيجة والتأهل على الصدارة".

وعن تأقلم اللاعبين مع أسلوبه قال: "بالتأكيد سيكون هذا هو التحدي الأكبر. يجب أن نستوعب الأمور بسرعة كبيرة، ولكن بالتأكيد نحتاج للمرونة وفهم الأنظمة المختلفة".

وأوضح "أعتقد أنه مع اللاعبين الذين لدينا، يمكننا اللعب بطرق مختلفة، وهذه إمكانية أخرى نمتلكها".

وعن مواجهة يوفنتوس قال: "يوفنتوس هو أحد الفرق التاريخية في أوروبا. لا يهم ما حدث اليوم (خسارته 5-2 أمام مانشستر سيتي) ف لديهم فريق جيد للغاية، وبالتالي ستكون مباراة صعبة".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، وأرسل ريد بول سالزبورج إلى خارج البطولة.

وفاز الهلال السعودي على باتشوكا المكسيكي 2-0، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني.

سالزبورج ودع البطولة برصيد 4 نقاط، رفقة باتشوكا الذي لم يحصد أي نقطة من المجموعة.

وبذلك يصطدم ريال مدريد مع يوفنتوس وصيف المجموعة السابعة في دور الـ 16.

أما الهلال فسيلاقي مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.