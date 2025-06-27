كأس العالم للأندية - موعد مباراة الهلال ضد مانشستر سيتي.. والقنوات الناقلة

يواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، بعد أن صار المتأهل الوحيد من العرب وفرق آسيا إلى دور الـ 16.

وحسم الهلال تأهله بالفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد.

الفوز منح الهلال وصافة المجموعة الثامنة، ليتأهل رفقة ريال مدريد.

ويصطدم الزعيم مع مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة فلومينينسي البرازيلي وإنتر الإيطالي.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز مع الفائز من (بالميراس × بوتافوجو) و(بنفيكا × تشيلسي).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 1 يوليو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد ستاديوم هذه المباراة في أورلاندو.

وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2 وموقع DAZN.